“Ora come ora siamo orientati a un arco narrativo in tre film che possa reinventare il brand“. Qualche settimana fa James Cameron ha confermato di essere al lavoro su una nuova trilogia per il rilancio della saga di. Ebbene, sembra che tale rilancio sia in realtà molto vicino.

In un’intervista con The Playlist Arnold Schwarzenegger ha confermato che le riprese partiranno l’anno prossimo. Queste le sue parole:

Girerò Terminator 6 a marzo del prossimo anno, James Cameron e David Ellison sono di nuovo a bordo del progetto. Poi toccherà a Conan…

