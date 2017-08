tempo di lettura 1'

sta chiaramente utilizzando i social network per rassicurare i fan didopo il brusco passaggio di consegne da Phil Lord & Chris Miller a lui per la regia di. Con regolarità, Howard aggiorna pubblicando immagini dal set e, pur non mostrando nulla di spoileroso, sta risvegliando l’hype verso un progetto che ha attraversato non poche difficoltà.

Ora il regista ha diffuso dei video dal set del film: si tratta delle prove di una scena notturna girata utilizzando una gru. Non è semplice capire quale sia l’ambientazione: sembra una discarica o uno sfasciacarrozze di podracer. Vediamo palesemente i rottami di uno speeder, non a caso il regista commenta: “Dove i vecchi Speeder vanno a morire”.

Where old Speeders go to die. pic.twitter.com/WITP1xpzvf — Ron Howard (@RealRonHoward) August 10, 2017

Rehearsing a crane shot as we wait for sundown – pic.twitter.com/gg2MJ0aAAK — Ron Howard (@RealRonHoward) August 10, 2017

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Diretto da Ron Howard, Han Solo vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.