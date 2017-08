tempo di lettura 2'

Continua il conto alla rovescia per, l’atteso adattamento del romanzo di Stephen King.

Negli Stati Uniti gli spettatori che questo weekend andranno a vedere Annabelle 2: Creation troveranno una intera scena del film in anteprima, scena descritta così da Slashfilm:

Si tratta della sequenza in cui il piccolo Georgie Denbrough incontra l’inquietante clown nelle fogne del suo vicinato. Dopo che l’acqua piovana sulla strada ha trascinato la barchetta di carta che suo fratello aveva fatto per lui nelle fogne, Georgie incontra un clown con luminosi occhi gialli e denti da cavallo appuntiti. Pennywise è amichevole e spaventoso allo stesso tempo, come qualunque mostro che cerca di catturare un bambino: i suoi occhi diventano meno sinistri cambiando colore e diventando azzurri. Chiede a Georgie dov’è suo fratello, parla con il bambino dei suoni e degli odori del circo, e si entusiasma a parlare di popcorn. C’è moltissima tensione, anche grazie all’interpretazione di Bill Skarsgard. È molto diversa da quella di Tim Curry nella miniserie tv: non solo la sua voce oscilla da toni alti e giocosi a toni bassi e profondi, più minacciosi, ma la cadenza del suo dialogo aggiunge un tocco di inquietudine al tutto. Ancora più inquietanti sono le sue labbra, umidissime, che ogni tanto gocciolano saliva forse perché Pennywise è così affamato pensando al sapore del bambino. In un momento particolare, Pennywise si calma, i suoi occhi sembrano instabili e smettono di fissare Georgie… finché il clown non riprende il controllo. È un momento molto strano, ma rende il dialogo tra lui e il bambino ancora più spaventoso.

Potete vedere due nuove immagini del film qui sotto:

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Fonte: EW