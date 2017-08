Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È un processo poco ortodosso. Zack ha dovuto affrontare una tragedia in famiglia, e ha dovuto lasciare, il che è stato orribile. Per il film, la persona migliore che avremmo mai potuto immaginare era Joss Whedon. Siamo stati fortunatissimi. Il risultato sarà l’interessante prodotto di due registi, entrambi con la loro visione (che è unica), ed entrambi con un approccio molto forte. Non ho mai avuto un’esperienza simile prima d’ora, nel fare un film. Devo dire che adoro lavorare con Zack… e mi piace molto ciò che abbiamo fatto con Joss.

Mentre non è ancora chiaro quanto siano durate le riprese aggiuntive didirette daparla su EW dell’esperienza di girare lo stesso film con due registi diversi (ricordiamo che Whedon è succeduto a Zack Snyder dopo l’addio di quest’ultimo a causa di motivi famigliari):

A giudicare dalle parole dell’attore, Whedon non si è limitato a terminare il film, ma ci ha messo del suo, il che si allinea con le recenti dichiarazioni circa il cambiamento di tono nel personaggio di Cyborg. Affleck, comunque, chiarisce che la portata delle riprese aggiuntive (che da tempo si vocifera siano “imponenti”) non è nulla di nuovo:

Non ho mai lavorato a un film che non avesse riprese aggiuntive. Per Argo ci furono riprese aggiuntive di dieci giorni, quattro giorni per Gone Baby Gone! È il momento giusto per lavorare con la DC. Stanno trovando la strada giusta, lo stanno facendo bene. L’impressione è che inizi davvero a funzionare tutto.