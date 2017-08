tempo di lettura 1'

Mancano poche settimane all’inizio del Festival di Venezia, che verrà aperto da, il nuovo film di Alexander Payne con protagonista Matt Damon.

Nell’attesa, Entertainment Weekly mostra la prima foto ufficiale del film, che mostra Damon assieme a Kristen Wiig nei panni del signore e della signora Safranek che salutano una coppia… rimpicciolita.

La storia infatti è ambientata in un futuro prossimo nel quale degli scienziati norvegesi sviluppano una tecnologia in grado di rimpicciolire le persone a una dozzina di centimetri di altezza: una presunta soluzione per la sovrappopolazione. Scritto da Payne e Jim Taylor, il film racconta le vicende di una coppia che decide di farsi rimpicciolire, e di cosa succede quando la signora Safranek cambia idea all’ultimo minuto… ritrovandosi con un marito minuscolo.

Su EW Payne paragona la pellicola a un episodio di Black Mirror:

È molto simile al film che abbiamo fatto in precedenza io e Jim, c’è qualcosa di intrinsecamente assurdo e ridicolo, ma lo raccontiamo con grande onestà. È come un episodio di Black Mirror. Alcuni episodi di Black Mirror presentano una premessa e raccontano una storia, ma non mi interessa quell’aspetto fantascientifico, ho sempre preferito aspirare a essere un Hal Ashby o un Robert Altman, ma la trama ha certamente una struttura episodica.

Ecco l’immagine:

Commedia dark con un taglio fantascientifico, Downsizing vede nel cast anche Christoph Waltz, Laura Dern, Alec Baldwin, Jason Sudeikis, Neil Patrick Harris, e Udo Kier.

La pellicola di Payne ovviamente punta a Venezia come trampolino di lancio per la stagione dei premi: uscirà infatti negli USA in distribuzione limitata il 22 dicembre.