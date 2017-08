tempo di lettura 1'

Nonostante solo qualche settimana fa la EON Productions e la MGM abbiano annunciato ufficialmente l’uscita del prossimo film di James Bond , fissata per l’8 novembre 2019,si affretta ora a chiarire di non aver firmato ancora nessun contratto per tornare nel film.

Queste le sue parole durante un programma radiofonico:

Non abbiamo ancora preso nessuna decisione, al momento. C’è molta confusione là fuori, ma non è stato ancora confermato nulla ufficialmente, e non è vero che io stia rallentando questo processo perché voglio più soldi, nulla di tutto questo. In questo momento devo prendere delle decisioni personali molto importanti. So che non vedono l’ora di iniziare, e in teoria anche io vorrei, ma non è stata ancora presa una decisione, non al momento.

Insomma, bisognerà aspettare ancora un po’ per sapere se il ritorno di Craig nei panni di 007 verrà confermato o meno. Non è chiaro cosa trattenga l’attore dal decidere subito, visto che smentisce si tratti di soldi. È pur vero che Craig ha più volte parlato di quanto le riprese di Bond siano fisicamente faticose per lui, sia per i costanti spostamenti che per le complesse scene d’azione: può essere che le “decisioni personali” riguardino proprio questo.

Comunque, la MGM e la Eon devono ancora stabilire chi dirigerà il film, quindi l’acqua che deve passare sotto i ponti è ancora parecchia. Vi terremo aggiornati!

Fonte: Morning Magic 106.7 (via Birth.Movies.Death)