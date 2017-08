tempo di lettura 1'

È tutto vero: uno spin-off di Star Wars incentrato su Obi-Wan è in lavorazione. A comunicare la notizia tanto attesa dai fan di Guerre Stellari è l’ Hollywood Reporter che sostiene di aver appreso anche il nome del regista attualmente in trattative.

Si tratta di Stephen Daldry, regista di Billy Elliot e di The Hours: le trattative, stando al sito, sarebbero ancora in fase embrionale.

Il progetto per il momento non ha ancora uno script, ma se il filmmaker troverà un accordo con la Disney e la Lucasfilm allora contribuirà a sviluppare anche la sceneggiatura. Non è chiaro al momento se Ewan McGregor tornerà a vestire i panni del celeberrimo Maestro Jedi, ma l’attore non ha mai nascosto di essere più che propenso all’idea.

Vi ricordiamo che il primo spin-off di Star Wars, Rogue One, è uscito nei cinema a dicembre 2016 mentre il secondo, Han Solo, arriverà il 25 maggio 2018.

