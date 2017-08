Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, che nel 2015 ha preso parte al cast di, ha avuto modo di scambiare con il Los Angeles Times qualche parola a proposito dell’insuccesso del film di

Come spiegato da Bell:

C’era un gran numero di cose di quel film delle quali non ero al corrente perché sono solamente un attore che arriva sul set e fa quello che deve fare. Ma tutto era iniziato con le migliori intenzioni. Una produzione inizia i lavori con l’idea di realizzare qualcosa di unico, originale e con un certo livello di integrità. Credo che il film abbia fatto uno sforzo per raggiungere quegli obiettivi. Non so, poi, cosa sia successo tra la fase di lancio del viaggio e quella di arrivo. Penso che tutti siamo stati delusi da quel film. Ma così vanno le cose, a volte.