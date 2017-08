tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety Amazon Studios e la Scott Free di Ridley Scott porteranno sul grande schermo, romanzo fantasy nato dalla penna di Peternelle van Arsdale.

L’opera segue le vicende di Alys, una giovane ragazza che all’età di 7 anni ha il suo primo incontro con le mangiatrici di anime. Tali entità sono due sorelle gemelle che, dopo essere state abbandonate dal padre, si sono trasformate in qualcosa di inumano. Quando il suo villaggio viene attaccato Alys è costretta a trasferirsi in un nuovo centro abitato. Nel nuovo luogo la ragazza ormai adolescente scopre di possedere un dono che dovrà tenere ben nascosto per non essere accusata di stregoneria.

Bert & Bertie (Dance Camp), sono in trattative per adattare e dirigere il film per il grande schermo.