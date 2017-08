tempo di lettura 3'

Ormai mancano davvero pochi giorni all’uscita di: in vista dei junket e degli incontri con la stampa, il film diè stato mostrato ai giornalisti e ora l’embargo (rigorosamente sulle impressioni sui social: le recensioni arriveranno più avanti) è stato sollevato.

Le prime reaction sono arrivate online, e l’impressione è che ci si trovi davanti a un buon horror come sperano i fan di tutto il mondo. Vi riportiamo qui sotto alcuni commenti:

Eric Davis (Fandango) – IT è spaventoso, violento, super divertente, meravigliosamente romantico e assolutamente uno dei miei film preferiti quest’anno. Sembra un Poltergeist con un taglio da Monster Squad – un grande esempio di un film enormemente elevato dal Rating R.

Phil Nobile JR (Birth.Movies.Death) – IT è una versione molto bella, molto ripulita di una storia che conosciamo tutti benissimo. La vera sorpresa è Finn Wolfhard. Si merita tutti i complimenti.

Steve Weintraub (Collider) – Ho appena visto IT. Davvero ben fatto. Il cast è ottimo e ci sono delle scene visivamente davvero incredibili. Farà un sacco di soldi, e sono già pronto per il sequel.

Eric Eisenberg (CinemaBlend) – Sono felice di poter finalmente dire che IT è spettacolare. Totalmente terrificante, ma anche incredibilmente divertente (i Perdenti sono PERFETTI). Candidato alla mia top-ten.

Jim Vejvoda (IGN) – Posso dire di aver visto IT stasera, e che è stato grande. Cast eccellente e sì, fa paura! Sarà un vero mostro al box-office.

Dan Casey (Nerdist) – IT è stato spettacolare. Grande cast, sorprendentemente divertente, e ci sono dei momenti genuinamente terrificanti. Rimarrete scossi quando rientrerete a casa.

Jenelle Riley (Variety) – Sophia Lillis nei panni di Bev è stata la cosa più sorprendente in IT, per me. Una vera star. Nessun altro che non sia Amy Adams deve interpretare Bev da adulta.

Haleigh Foutch (Variety) – Adoro IT. È tutto ciò che volevo che fosse: spaventosissimo, Skarsgard è il Pennywise giusto e i Perdenti sono perfetti.

Mara Reinstein (EX US-Weekly) – Posso finalmente parlare di IT. Il nuovo adattamento è più divertente, spaventoso e familiare di quello che pensiate.

Eric Walkuski (Joblo) – Felice di poter dire che IT fa efficacemente paura, ed è un adattamento fedele del romanzo. Sono molto soddisfatto.

Rebecca Pahle (FilmJournal) – Mi è piaciuto! I bambini sono fantastici, e anche Skarsgard. Sorprendentemente, il film è divertente. Ma non esageriamo: non è una commedia horror. Però fa molto ridere, in aggiunta all’essere molto spaventoso.

Chris Evangelista (ThePlaylist/Slashfilm) – Un film rumoroso, spaventoso, divertente. E soprattutto: ha cuore. Ha dei problemi: la colonna sonora si affida troppo a colpi musicali pungenti per i momenti spaventosi. Inoltre diventa tutto abbastanza confuso verso la fine, nella maniera in cui si gestiscono i Perdenti. Ma i bambini sono grandiosi, la regia è robusta e la fotografia è stellare.

Il sito CinemaSnopes è quello che sembra aver apprezzato meno:

IT ha il suo culmine nei primi 10 minuti e poi non raggiunge più quelle vette. Tanta nostalgia, ma non molto altro.

Le recensioni complete arriveranno il 5 settembre.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.