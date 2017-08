tempo di lettura 1'

Edgar Wright è a Roma per l’ultima tappa del lunghissimo press tour didurato quasi sei mesi e che ha interessato ben 14 nazioni. Francesco Alò lo ha incrociato chiedendogli un videosaluto e per domandargli “Quando hai visto, per la prima volta, Bad Taste di Peter Jackson?”.

Il filmmaker inglese ha spiegato di averlo visto, come buona parte di noi presumibilmente, in VHS l’anno dopo della release in Inghilterra, anche perché dove risiedeva lui nessun cinema lo aveva proposto in cartellone.

La prossima settimana arriveranno anche le videointerviste al regista e al cast del film fatte lo scorso giugno a Londra dal sottoscritto, in occasione della premiere europea.

Ecco la sinossi del film in uscita a settembre in Italia:

Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.

