tempo di lettura 2'

Nonostante il primo posto ottenuto in Cina, sembra proprio che lo status di flop diresterà tale.

Nella nazione asiatica, la pellicola sci-fi di Luc Besson ha aperto in prima posizione con un magro bottino di 28.7 milioni di dollari, precedendo il blockbuster locale (interpretato fra gli altri da Frank Grillo) Wolf Warrior II che però, in poco più di un mese di programmazione, è già arrivato a 800 milioni di dollari, un risultato davvero senza precedenti.

È comunque un passo in avanti rispetto alla precedente fatica di Besson, Lucy, che in Cina aveva esordito con soli 20 milioni di dollari, ma non tanto in avanti da evitare il tracollo commerciale ormai alquanto evidente del lungometraggio (in questo articolo vi abbiamo spiegato le conseguenze del flop nel mercato statunitense). Le altre proposte occidentali che hanno esordito questo fine settimana in Cina sono Cars 3, che con soli 10.7 di dollari scrive un nuovo capitolo della pessima storia d’amore fra la Pixar e il botteghino cinese, e Baby Driver che ottiene solo 9.7 milioni. Poco male: con 194 milioni di dollari ottenuti finora a livello globale (a fronte di un budget di 34) il film di Edgar Wright è già da tempo un successo per la Sony.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Prodotto dalla EuropaCorp di Besson, il film è un adattamento della graphic novel di Pierre Christin e Jean-Claude Mezieres “Valérian e Laureline agenti spazio-temporali”, ambientata nel mondo del 28esimo secolo. Una pellicola fantascientifica ad alto budget i cui effetti visivi verranno realizzati dalla Weta Digital, la Industrial Light & Magic e Rodeo FX.

A scrivere l’adattamento Luc Besson. Questa la sinossi ufficiale:

Nel film, Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono agenti speciali del governo dei territori umani, e devono mantenere l’ordine nell’universo. Valerian ha in mente qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo con la sua partner – proponendosi apertamente a lei. Ma la sua lunga storia con le donne, e valori tradizionali di lei, fanno sì che vi sia un costante rifiuto. Sotto le direttive del loro comandante (Clive Owen), Valerian e Laureline si imbarcano in una missione nella città intergalattica mozzafiato di Alpha, una metropoli in continua espansione la cui popolazione è composta da migliaia di specie diverse da tutti e quattro gli angoli dell’universo. I 17 milioni di abitanti di Alpha hanno unito i loro talenti, le loro tecnologie e le loro risorse per migliorare le condizioni di vita di tutti. Sfortunatamente non tutti ad Alpha condividono gli stessi obiettivi: forze oscure sono all’opera per mettere in pericolo il genere umano.

Del cast, oltre a Cara Delevingne, fanno parte anche Dane DeHaan, Rutger Hauer, John Goodman, Clive Owen, Ethan Hawke, Herbie Hancock e Rihanna.