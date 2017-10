Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Sono terminate ufficialmente le riprese di, il seguito del fortunato film con Ryan Reynolds la cui uscita è prevista per il 1 giugno 2018.

L’annuncio è stato fatto proprio da Reynolds su Facebook:

Sono terminate le riprese di Deadpool 2: le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco! Grazie al nostro amato capitano, Mr. David Leitch…. le parole sono troppo maldestre per riconoscere in maniera adeguata il tuo gigantesco cuore e il tuo talento. Amo la mia città, Vancouver, e il nostro team scandalosamente dotato. Dai nostri assistenti alla produzione (i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene) ai nostri scenografi e al prop departement, che hanno riempito questo film di easter egg in praticamente ogni scena… grazie. Mi manca già stare sul set. Ecco perché ho deciso di continuare a girare il film in mutande dal salotto di Josh Brolin adeguatamente attrezzato.