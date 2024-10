Halle Berry sull’inganno subito ai tempi di X-Men 3: “Non puoi mai sapere cosa succede alle tue spalle”

Pubblicazione: 07 ottobre alle 12:01

Dopo quasi un anno, Halle Berry ha risposto alle dichiarazioni di Matthew Vaughn, regista di X-Men: L'inizio, che ha raccontato di avere abbandonato la regia di X-Men: Conflitto finale dopo avere scoperto che la produzione avrebbe fatto firmare alla Berry una sceneggiatura “esca” per far sì che tornasse nel ruolo di Tempesta.

Mi spiegò che quella che avevo in mano era la sceneggiatura che dovevano dare a Halle Berry, visto che non aveva ancora firmato per il film. "Una volta che vedrà che nel film c'é ciò che vuole, firmerà. E allora getteremo questa sceneggiatura nel cestino". Rimasi spiazzato.

L’attrice ha condiviso un post instagram con la notizia commentandola:

Non puoi davvero mai sapere quali m**dose macchinazioni succedono alle tue spalle! Grazie Matthew Vaughn per avere portato questi oscuri fatti alla luce!

Un utente Twitter, in risposta alla Berry, ha condiviso una vecchia dichiarazione dell’attrice a sostegno delle sue parole e a confermare l’inganno subito. Nel 2005, infatti, la Berry stessa era in dubbio se accettare di tornare come Tempesta nell’ultimo capitolo della trilogia degli X-Men se il personaggio non fosse stato scritto in maniera più fedele ai fumetti:

Non ho ancora letto la sceneggiatura, ma tutto quello che ho chiesto è che, nel caso tornassi come Tempesta, che lei fosse più fedele al personaggio dei fumetti. Quindi, se sarà così, anche io ci sarò, altrimenti, no.

Spero di esserci, a dire il vero, adoro Tempesta e vorrei davvero far parte di questo ultimo film.

Dopo la mancata occasione di Deadpool & Wolverine, chissà se rivedremo mai Halle Berry tornare come Tempesta per i Marvel Studios.