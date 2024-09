X-Men '97: Beau DeMayo sul perché T'Challa non è Black Panther "Una questione di rispetto"

Beau DeMayo, showrunner di X-Men '97, è tornato a parlare del perché T'Challa non è Black Panther nell'ultima serie animata Marvel.

Interrogato su Twitter, lo showrunner ha detto che la serie era in lavorazione dal 2021, e che con la morte di Boseman, al team no nsembrava giusto utilizzare T'Challa, era troppo presto:

Non so perché la Marvel abbia chiesto ad alcuni registi di mentire su questo argomento, ma abbiamo prodotto la prima stagione di X-Men '97 all'inizio del 2021. La perdita di Boseman ha pesato molto sullo studio. Così come ha pesato su di me come uomo di colore. Mi è sembrato troppo presto per fare T'Challa in un altro media.

Come ho detto, in quel momento, non mi sembrava giusto. Solo una questione di rispetto. Se dovessi farlo oggi, penso che la scelta potrebbe essere diversa. In ogni caso, far girare la cosa come qualcosa di diverso di quello che era non ha senso per me.