Star Wars, l’ammissione di Mark Hamill: “I fan conoscono la saga molto meglio di me!”

tempo di lettura 3'

In 40 anni, il franchise diè diventato un vero e proprio contenitore di riferimenti, date, luoghi, personaggi, eventi, miti e leggende. La costruzione progressiva – che prosegue tuttora – di un universo vasto e complesso non ha certo scoraggiato i fan più accaniti: dai film ai libri, dai fumetti ai videogiochi, passando per l’enorme merchandise, la galassia lontana lontana è un vero è proprio macrocosmo da conoscere e da esplorare.

Proprio uno dei protagonisti della saga, Mark Hamill, ha avuto modo di rivelare di non essere un profondo conoscitore di ogni singolo dettaglio dell’universo creato dalla Lucasfilm. In effetti, molti dei fan più accaniti di Star Wars hanno una conoscenza del franchise che risulta spesso più approfondita delle star che hanno preso parte ai prodotti cinematografici.

Come spiegato da Hamill in un’intervista a Men’s Journal:

La gente ha studiato queste cose, ha letto i romanzi, i fumetti, ha giocato ai videogiochi. A volte mi fanno domande come “Qual è il pianeta natale degli Wookie?”. In molti modi, i fan più accaniti comprendono cosa sia un Jedi meglio di quanto sia in grado di fare io. Quando gioco coi i videogame di Star Wars, mio figlio mi prende sempre in giro perché finisco per fracassare il mio veicolo non appena riesco a farlo uscire dall’hangar!”.

Tuttavia, la poca dimestichezza con i moltissimi dettagli dell’universo della saga non sembra preoccupare più di tanto Hamill, che ne approfitta per riderci su:

Mio figlio mi dice spesso “Se tieni la bocca chiusa, la gente potrebbe anche credere davvero che tu sappia cos’è un Jedi. Aprendo la bocca distruggeresti la speranza di chiunque!”. Insomma, sono una dannata truffa!

Non solo Hamill ha ammesso di non conoscere vari elementi del franchise, ma ha anche rivelato di non ricordare alcune delle battute più celebri della saga e di non essere a conoscenza di un gran numero di nomi che identificano luoghi, personaggi e persino droidi.

Come spiegato da Hamill:

Parte del pubblico ha visto i film molte più volte di quanto abbia fatto io! Infatti a volte mi correggono! Se dico “il droide medico…” loro esclamano “IG-88!”. Moltissimi di questi nomi sono stati creati in occasione della commercializzazione dei giocattoli. Mentre noi giravamo i film li chiamavamo semplicemente con diciture come “il droide medico”. Poi, quando sono diventati dei giocattoli, hanno ottenuto un nome protetto dal copyright.

Rivedremo a breve Hamill nei panni di Luke Skywalker in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ottavo Episodio della saga, diretto da Rian Johnson.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: Men’s Journal (via CB)