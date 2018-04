tempo di lettura 3'

Vi proponiamo oggi l’ultimo estratto dalla nostra intervista esclusiva a, l’interprete del Soldato d’Inverno che abbiamo incontrato in occasione dell’attività stampa di. Molto presto vi proporremo la versione integrale, intanto ecco la terza anticipazione dopo quelle dedicate alla potenziale partecipazione al film su Vedova Nera e all’ interesse in una collaborazione con

Nel corso della chiacchierata di 20 minuti con l’attore abbiamo affrontato tematiche un po’ più “nerd” e in effetti abbia scoperto una bella chicca a proposito di Captain America: Civil War.

Nello spot del Super Bowl del film dei fratelli Russo era infatti presente una sequenza che per molti mesi ha fatto speculare i fan (l’immagine che accompagna l’articolo) e che alla fine non compariva nel film arrivato al cinema nel 2016.

Abbiamo colto l’occasione per chiedere una spiegazione all’attore che, dopo essersi spremuto un po’ le meningi, è riuscito a illuminarci:

Insomma, la scena è finita sul pavimento della sala montaggio perché – di fatto – non apparteneva al film!

Questo modus operandi è piuttosto comune in casa Marvel: i trailer di Guardiani della Galassia Vol. 2 proponevano momenti che già a quel punto erano stati tagliati dal film; questo senza considerare tutte le “alterazioni” dei trailer operate dagli studios per celare dettagli spoilerosi come nel caso di Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War.

Restate sintonizzati su Badtaste.it per leggere l’interviste integrale a Sebastian Stan!

ENGLISH

Sebastian Stan: Me in that scene, ok – that is actually from Captain America: Winter Soldier. And it’s the scene where I throw Anthony Mackie…there’s a scene in the Winter Soldier where I fight Falcon, I take his wing and I throw him off of a carrier. And I look down as he’s falling off. And that’s where that little shot is taken from, and then they put over – with CGI – the Alps. Yeah, you never know!