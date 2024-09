Marvel Studios: Frank Grillo svela perchè ha rischiato il licenziamento 36 volte

Frank Grillo ha svelato perchè ha rischiato il licenziamento ben 36 volte sul set di Captain America, dove interpretava Brock Rumlow/Crossbones.

Sai, sfortunatamente, non c'è niente che posso dire che non mi metterebbe nei guai. Quindi devo fare un passo indietro e dire: "No comment". Non sono molto bravo a farlo. Ad esempio, la Marvel mi ha quasi licenziato 36 f****te volte perché non lo so fare. Non voglio mai mentire. E quindi parlo un po' troppo. Ma sono stato avvisato di non farlo.