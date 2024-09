Captain America 4, un attore del film conferma le voci sulle riprese aggiuntive: "L'abbiamo rigirato in gran parte"

Pubblicazione: 16 settembre alle 17:35

Per i film Marvel (e non solo) è normale che al termine delle riprese ufficiali possano esserci delle riprese aggiuntive o altre girate da capo in seguito a una riscrittura del film. Ma l'imponenza delle riprese aggiuntive di Captain America 4, effettuate questa estate, ha destato alcune preoccupazioni nei fan sulla qualità del film.

Abbiamo finito, lo abbiamo girato. In realtà l’ho girato due volte perché l’ho fatto originariamente un anno fa, e poi siamo tornati e l'abbiamo rigirato in gran parte all’inizio di quest’estate.

A tal proposito ha preso la parolache nella pellicola interpreterà Samuel Sterns. Spiega Nelson di aver essenzialmente girato il film due volte:

Essere riportato nel MCU da Kevin, Nate [Moore] e Kyana [F. Davidson] per essere un antagonista accanto a Giancarlo [Esposito] contro Anthony Mackie è stato un grande onore. È stata un’avventura davvero interessante.

L'attore è però contento di essere ritornato a lavorare per la Marvel dopo che il suo personaggio è apparso per la prima volta nell'Incredibile Hulk (2008). Afferma:

Captain America 4 (Brave New World) uscirà nelle sale italiane il 12 febbraio 2025.