Il capo della divisione Tv della Marvel spiega perché è improbabile la realizzazione di una serie sugli Avengers

In un'intervista con CinemaBland, Brad Winderbaum, capo della divisione Tv e streaming Marvel, ha spiegato perché è improbabile che venga realizzata una serie sugli Avengers, protagonisti di diversi live-action a partire dal 2012.

Credo che The Avengers sia il motivo per cui è arrivato un giorno in cui gli eroi più potenti della Terra si sono dovuti riunire. Si tratta di un lungometraggio, che è una dichiarazione: ha senso che ci sia un evento che li galvanizza tutti. Credo che in uno show televisivo di lunga durata sia più difficile dire ogni giorno “venne un giorno”. Nei fumetti si può fare. È l'Universo Marvel e accadono sempre cose spettacolari. Ma se si leggono i fumetti, si sa che gli Avengers si uniscono in modo da potersi sciogliere, per poi riunirsi e sciogliersi di nuovo. È possibile, ma dal punto di vista narrativo, diventa come un'ascensione e una discensione, che potrebbe essere davvero interessante per una storia di lunga durata. Ma sarebbe uno schema molto particolare per una serie televisiva.

Ricordiamo che la prossima serie Marvel è Agatha All Along, che debutterà in Italia il 19 settembre in esclusiva su Disney+ con i primi due episodi. Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Gli Avengers torneranno invece al cinema in Avengers: Doomsday, in uscita il 1° maggio 2026, e Avengers: Secret Wars, in arrivo l'anno successivo.