Oggigiorno il successo di un film si misura sì tramite i quattrini incassati al botteghino, ma anche per mezzo del “buzz”, del chiacchiericcio che si viene a creare sui social.

Avengers: Infinity War sta andando alla grande da entrambi questi punti di vista.

Ed è proprio sui social che molte persone hanno riversato un’improvvisa ondata di “malcelato fastidio” verso un personaggio che, fino a qualche giorno fa, era uno dei più amati dal fandom: Star-Lord.

Tutto questo astio si deve allo scatto d’ira di Peter Quill avuto nel momento in cui scopre che Thanos, per ottenere la Gemma dell’Anima, ha ucciso sua figlia Gamora, fidanzata (o “trombamica”?) proprio di Quill. L’ira in sé sarebbe del tutto giustificabile se non fosse che si manifesta in un momento cruciale: quello in cui Iron Man and co. stanno per sfilare il Guanto dell’Infinito a un Thanos reso più “mansueto” dagli sforzi di Mantis.

A seguire vi proponiamo una rassegna dei tweet più indignati:

Another thing Spider-Man shoulda shot a web at Star Lord’s mouth. That’s all imma say. — PiScEs27 (@Josh2Gud4U) 29 aprile 2018

Starlord is twice Parker’s age but Peter Parker was more mature than him. — chaun (@GhostOfChaundon) 28 aprile 2018

Starlord is that dude in your crew in high school who is the whole reason you wind up having to fight your way out of a party at 2 in the morning. — jelani cobb (@jelani9) 29 aprile 2018

Star Lord really blew a 28-3 lead in the Infinity War Super Bowl — Velveteen Dream Fan Account (@neckofdwoods) 29 aprile 2018

Where tf is Star Lord I just want to talk — Asensio💕 (@Maxiine__) 28 aprile 2018

When Tony Stark sees Star Lord pic.twitter.com/sBt2V0B6NH — Thanos (@FlyBoyAce_) 29 aprile 2018

Ovviamente c’è anche chi lo capisce e giustifica:

whoever is hating on peter quill aka starlord yall prolly havent seen a single gotg movie sit your ass down — juri (@jurpizza) 28 aprile 2018

Star-Lord is an idiot for overreacting, but just know, the most important character (who is not Thanos) in that fight allowed that to happen — Big Slime (@LordBalvin) 28 aprile 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

