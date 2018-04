Il gran giorno è arrivato:è disponibile da oggi in 900 cinema in tutta Italia.

Ma alcuni fan hanno avuto la possibilità di vedere il film già ieri sera: numerose sale hanno infatti organizzato anteprime di mezzanotte, e noi di BadTaste.it eravamo all’anteprima di Arcadia Cinema a Melzo, di cui siamo media partner. Per rendere l’idea di quanto fosse atteso questo grande blockbuster, basti pensare che l’immensa Sala Energia ha registrato il tutto esaurito, e che è stata aperta anche la Sala Fuoco, per un totale di oltre 800 partecipanti, molti dei quali in cosplay. Nel foyer erano presenti allestimenti per photo-opportunity, cosplayer professionisti e un temporary shop. Alla fine della proiezione (a notte inoltrata!) tantissimi fan si sono fermati per dirci la loro opinione sul film: nei prossimi giorni vi proporremo il nostro video con le reaction!

Qui sopra potete vedere la nostra diretta prima della proiezione, mentre qui sotto trovate alcune immagini!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.