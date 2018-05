Spoiler

Attenzione.

La news contiene spoiler su Avengers: Infinity War.

La risposta alla domanda “Perché Mark Ruffalo non potrà più visionare le sceneggiature dei film Marvel?”, chiaramente, la conosciamo già tutti.

Perché l’attore, uno dei più pagati fra quelli che partecipano all’Universo Cinematografico della Marvel, è infatti una vera e propria mina vagante in materia di spoiler e incidenti vari ed eventuali come la diretta Instagram rimasta attiva durante la World Premiere di Thor: Ragnarok.

Di recente, abbiamo parlato di come, a luglio dello scorso anno, Mark Ruffalo abbia dichiarato con estremo candore in un’intervista a Good Morning America: “Lasciami solo dire questo: come in ogni altro film Marvel non finisce bene per i supereroi. Aspetta di vedere il prossimo [Infinity War]. Muoiono tutti”.

Molti potrebbero aver lecitamente pensato a una qualche forma di marketing stunt – che comunque avrebbe avuto poco senso data la proverbiale segretezza che i Marvel Studios adottano per le pellicole dell’UCM – ma a smentire la cosa ci hanno pensato i fratelli Russo durante un evento a Washington, D.C. presso la Smithsonian Associates, la divisione educational dello Smithsonian (via ScreenRant). I filmmaker hanno rivelato che l’incidente avvenuto a Good Morning America non è passato inosservato e, come conseguenza di ciò, i Marvel Studios hanno deciso di tagliare la testa al toro con una decisione drastica, ma necessaria: Mark Ruffalo non riceverà più le versioni integrali degli script in cui compare il suo Bruce Banner.

