Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In una recente intervista con Comicbook,hanno parlato die alluso al quarto film ancora celato nel mistero. I registi hanno svelato che non porteranno sul grande schermo una storia già presente nei fumetti, altrimenti sarebbe troppo prevedibile.

Come spiegato da Joe Russo:

Non credo ci siano fumetti che parlino di questa storia. Con Avengers 4 mi sa che siamo in territori proprio nuovi. Se non altro, credo sia interessante tornare indietro a guardare alcuni dei film Marvel da un’altra prospettiva. Ma non mi vengono in mente fumetti che si possa usare d’esempio.