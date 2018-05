tempo di lettura 3'

Nel corso di un’assemblea con vari gruppi di investitori,, amministratore delegato della Walt Disney Company, è stato criptico circa i piani creativi futuri dei Marvel Studios per un franchise come quello dedicato ai Vendicatori.

Tuttavia, a rimarcare che le decisioni circa il futuro sono ancora in divenire, il CEO è stato ben attento a pesare e a centellinare per bene le parole. Gli Avengers al cinema sono indubbiamente un grande successo ma non sappiamo – a oggi – se potranno tornare dopo Avengers 4. Al momento è nelle sale Avengers: Infinity War mentre, come saprete, non è ancora stato rivelato il titolo del quarto film dedicato al team di supereroi.

Circa la possibilità che in futuro possa esserci un quinto film, Iger ha dichiarato:

Data la popolarità dei personaggi e il successo del franchise, non credo che la gente debba concludere che non ci saranno più film sugli Avengers.

…il che significa, in sostanza, che “tirare le somme” e trarre conclusioni circa la messa in cantiere o meno di un quinto capitolo è comunque un argomento ancora prematuro. L’UCM ha comunque reso Kevin Feige uno dei produttori più influenti di Hollywood. In termini squisitamente creativi, la decisione di procedere o meno con ulteriori capitoli dedicati ai Vendicatori spetta – a oggi – a lui.

A oggi, come sappiamo, i Marvel Studios hanno in programma film fino almeno al 2025. Non ci sono, tuttavia, indiscrezioni circa la possibilità che il team dei Vendicatori possa tornare sul grande schermo anche dopo Avengers 4, nuovo film sulla squadra dei supereroi Marvel che vede ancora alla regia Anthony e Joe Russo.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

