tempo di lettura 2'

Durante il junket di Jurassic World: Il regno Distrutto, Bryce Dallas Howard aveva già avuto modo di difendere le azioni e le scelte dello Star-Lord del suo collega Chris Pratt nella nostra intervista ( la trovate qua ).

Ora, a margine del junket home video, l’attrice ha ribadito la sua posizione.

Ricordiamo che, all’indomani dell’uscita del film, sui social molte persone hanno riversato un’improvvisa ondata di “malcelato fastidio” verso un personaggio che, normalmente, era uno dei più amati dal fandom: Star-Lord.

Tutto questo astio si deve allo scatto d’ira di Peter Quill avuto nel momento in cui scopre che Thanos, per ottenere la Gemma dell’Anima, ha ucciso sua figlia Gamora, fidanzata (o “trombamica”?) proprio di Quill. L’ira in sé sarebbe del tutto giustificabile se non fosse che si manifesta in un momento cruciale: quello in cui Iron Man and co. stanno per sfilare il Guanto dell’Infinito a un Thanos reso più “mansueto” dagli sforzi di Mantis.

Nella nuova intervista Bryce Dallas Howard dice:

Non è colpa di Thanos? Non è stato lui a combinare tutto? Vi dirò questo: per me è una bella storia, raccontata bene. Lui è il personaggio più umano. È un mezzo umano che in quel momento deve fare i conti con la sua umanità. La colpa è di Thanos!

In questo articolo trovate tutti i dettagli relativi alla release home video italiana di Avengers: Infinity War.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, è uscito negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.