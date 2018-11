tempo di lettura 2'

Il mio più grande rimpianto è quello di non essere riuscito a intrufolarmi nei cinema per vedere le reazioni del pubblico. E avrei voluto davvero farlo. Lo dico onestamente. Il press tour è stato lunghissimo e, il giorno in cui finalmente sono tornato a casa dalla mia famiglia, ce ne siamo andati in vacanza. O, addirittura, mi sono rimesso al lavoro… diamine, non mi ricordo. Forse ho avuto un piccolo break e poi mi sono messo al lavoro su questo Tv drama inglese sulla Brexit. Ma quello è davvero il mio più grande rimpianto per il film, un’esperienza elettrizzante per la quale, sostanzialmente, non ho altri rimpiantii […] Amo guardare i film con le platee americane. Tipo la premiere a L.A., dove c’erano anche tantissime persone che avevano contribuito alla realizzazione del film […] Un’atmosfera meravigliosa, coinvolgente, anche per noi che alla pellicola avevamo preso parte, anche per chi sapeva del “fumo e degli” specchi narrativi impiegati.