A margine della proiezione speciale diseguita dal Botta&Risposta coi fratelli Russo di cui abbiamo già avuto modo di parlarvi quest’oggi, è emerso anche un dettaglio circa il destino di Loki.

L’amatissimo personaggio interpretato da Tom Hiddleston viene ucciso da Thanos all’inizio del blockbuster anche se online circolano svariate teorie secondo le quali non sarebbe veramente deceduto e delle quali la stessa star inglese ha avuto modo di parlare.

Durante il Q&A di ieri, Peter Sciretta di /Film ha riportato un tweet che va dritto al nocciolo della questione. Ai Russo è stata chiesta una delucidazione circa la fan-theory che sostiene che il Bruce Banner che vediamo per tutta la durata della pellicola sia, in realtà, il Dio dell’Inganno.

I filmmaker hanno però ribadito: Loki è morto.

Affermazione che potrebbe essere vera e falsa allo stesso tempo perché resta ancora da vedere come verrà gestita la questione delle varie linee temporali degli eventi presentati da Marvel Cinematic Universe in Avengers 4 (senza dimenticare che Liki tornerà anche in una serie TV la cui collocazione nella timeline Marvel è ancora ignota…).

I Russo hanno anche ribadito di non aver voluto inserire nel film i personaggi televisivi della Marvel che appaiono nelle serie TV Netflix perché sarebbe stato troppo complicato dal punto di vista narrativo e produttivo e che era meglio mantenere separate le due cose.

The Russo’s were asked about a fan theory that Bruce Banner is really Loki in disguise. They answered. That “Loki is dead.” — Peter Sciretta (@slashfilm) November 29, 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

