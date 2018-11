tempo di lettura 3'

“Infine mi riposerò. E guarderò il sole sorgere su un universo grato. Le scelte più difficili richiedono la volontà più ferrea”.

Qualche giorno fa, quando abbiamo riportato le parole di Josh Brolin circa l’epilogo di Avengers: Infinity War e la “totale soddisfazione” di Thanos ci siamo necessariamente concessi la citazione che ritrovate anche nel prologo di questo articolo.

E che abbiamo ripetuto in quanto decisamente appropriata all’argomento delle righe seguenti.

A margine della proiezione speciale di Avengers: Infinity War seguita dal Botta&Risposta coi fratelli Russo di cui abbiamo già avuto modo di parlarvi quest’oggi, i filmmaker hanno parlato anche di come, quando e perché abbiano deciso di chiudere il loro kolossal con un finale tutto dedicato al villain di Josh Brolin. Avevano esplorato altre idee per l’inquadratura finale, ma quella di Thanos che sorride al tramonto l’hanno avuta nelle prime fasi di lavorazione, quando, con gli scrittori, hanno capito che si trattava di un film su Thanos. Lui è al servizio di questa idea che è decisamente più grande di lui ed è per tale ragione che, nella sua testa, si vede come un eroe.

They explored other ideas for the final shot but Thanos smiling at the sunset was an idea they came to very early on when the writers realized it was Thanos’ movie. He was serving an idea larger than himself, and that’s why Thanos is a hero in his own mind.

— Peter Sciretta (@slashfilm) November 29, 2018