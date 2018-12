Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Considerato che ComicBook segnala un video che, però, non è più disponibile online , prendiamo il dato anche più cum grano salis di quanto non avremmo fatto normalmente.

Detto questo, il sito riporta quanto affermato nel corso di un’intervista dal co-sceneggiatore di Venom, Jeff Pinkner, secondo cui l’Uomo Ragno potrebbe avere un ruolo nei futuri sviluppi del franchise:

Senza rivelare nulla che non mi sia consentito svelare, non è impossibile che in un prossimo film di Venom, Spider-Man non possa giocare una parte rilevante.