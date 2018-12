tempo di lettura 1'

La collaborazione tra Sony e Marvel Studios sul personaggio disi è rivelata una mossa vincente per entrambe le compagnie. Dopo il secondo film in solitario in arrivo l’anno prossimo e una serie di apparizioni in altre pellicole, all’orizzonte si intravede la scadenza dell’accordo tra i due colossi che prevedeva un numero limitato di apparizioni del celebre arrampicamuri nei cinecomic dell’Universo Cinematografico Marvel.

Nonostante il successo di Venom sia un indicatore della possibilità per la Sony di proseguire il proprio cammino in autonomia, la produttrice Amy Pascal non sembra voler troncare i rapporti con la Casa delle Idee.

Quando Vanity Fair le ha chiesto cosa succederà quando scadranno i termini dell’accordo, Pascal ha risposto:

Mi limiterò a piangere. Spero solamente in un futuro in cui le cose possano funzionare. Conosco Kevin [Feige] da quando era il silenziosissimo assistente di Avi [Arad]. Per molti anni è rimasto seduto ad ascoltarci dimostrando di essere più sveglio di tutti noi senza che ce ne accorgessimo. Voglio solo dire che lavorare con la Marvel è stato uno dei momenti più belli della mia carriera lavorativa.

Spider-Man: Far From Home, diretto da Jon Watts, uscirà il 5 luglio 2019.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Fonte: CB.com