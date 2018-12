Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come sapete anche grazie alle nostre interviste dal junket internazionale, il design deiinè ispirato alla celebre G1. All’inizio del film è presente una lunga sequenza d’azione ambientata su Cybertron nella quale gli Autobot e i Decepticon si scontrano.

Entertainment Weekly ha pubblicato alcune immagini inedite della sequenza, che dura ben cinque minuti e che vede schierati da una parte Autobot come Optimus Prime, Bumblebee, Cliffjumper, Beawn, Arcee, Ironhide, Ratchet, Wheeljack (che è praticamente identico alla versione dei cartoni del 1984), e Decepticon come Soundwave (con la sua pantera robot Ravage), Shockwave e Starscream.

Potete vedere le foto qui sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La sinossi del film:

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…