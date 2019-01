tempo di lettura 1'

Grazie a quanto segnalato da CBM.com, possiamo dare un’occhiata a quello che, a conti fatti, è il primo prodotto di merchandise collegato a Spider-Man: Far From Home, il seguito di Spider-Man: Homecoming in uscita a luglio.

Si tratta di una confezione di cereali Kellogg’s sulla quale possiamo ammirare il nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere.

Ecco, a seguire, il breve video.

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME Kellog’s box (got this from an ig follower) pic.twitter.com/BaCbNLDLRp — trey v2 (@dailyspiidey) 2 gennaio 2019

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 5 luglio 2019.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.