interprete del professor Xavier nei film degli X-Men della Fox, ha raccontato a Yahoo! i suoi timori su un eventuale crossover tra il mondo degli X-Men e quello degli Avengers

Secondo l’attore che vedremo prossimamente al cinema in Glass, infatti, un film con entrambi i mondi (così come stabiliti fino ad oggi) non potrebbe funzionare necessariamente.

Ecco perché:

Non sono certo che gli X-Men possano entrare nell’Universo Marvel, non lo so. O forse sì? La cosa diversa dell’universo degli Avengers è che ci sono pochi supereroi al mondo. Sono un buon quantitativo, diciamo tanti quanto un paio di squadre di calcio, non so se mi spiego. Nel mondo degli X-Men ci sono centinaia di migliaia, se non milioni di supereroi. Le implicazioni sociali sono diverse.

La fusione tra la Disney e la Fox indica inevitabilmente che prima o poi gli X-Men approderanno nell’Universo Marvel, perciò non dovrebbe mancare molto.

