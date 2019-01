Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sì, ho visto la riedizione, il remake del mio film. Non mi ha entusiasmato, ha tradito un po’ lo spirito del film originale. C’è poca paura, non c’è musica, ci sono… La celebrazione del potere femminile era il tema anche del mio film, con protagoniste tutte femmine. […] Non esprimo un voto, non sono un professore. Ma il film non mi ha molto soddisfatto. …così così.

[…] È una pellicola raffinata, da persona fine, come Guadagnino.

[…] Guadagnino fa bei tavoli, belle tende, bei piatti, tutto bello…