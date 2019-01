tempo di lettura 4'

Nel corso del fine settimana avete potuto scoprire tutto quello che c’è da sapere su #LegendsOfTheForce il nuovo evento che il parco Disney alle porte di Parigi dedica alla celeberrima e amatissima saga arricchendo l’offerta di Disneyland Paris fino al 17 marzo del 2019 con una serie di attività che spaziano dalle photo opportunity conalle parate e show a tema passando per le intramontabili attrazioni(disponibili tutto l’anno).

Ma è già tempo di parlare del prossimo evento in agenda, ovvero la Stagione dei Supereroi Marvel che si terrà dal 23 marzo al 16 giugno 2019.

Potete scoprire tutti i dettagli grazie al comunicato stampa qua sotto!

Captain Marvel e Groot a Disneyland Paris per la

Stagione dei Supereroi Marvel!

Dopo il grande successo dello scorso anno, due nuovi Supereroi sbarcheranno al Parco Walt Disney Studios dal 23 marzo al 16 giugno 2019

La Stagione dei Supereroi Marvel tornerà a Disneyland Paris questa primavera, portando con sé due grandi novità: ai Supereroi che dallo scorso anno hanno fatto del Parco Walt Disney Studios la loro base, si aggiungeranno anche Groot, direttamente dalla saga dei Guardiani della Galassia, e la new entry Captain Marvel, protagonista dell’omonimo film in uscita il prossimo 6 marzo.

Questa epica e spettacolare stagione, in scena a Disneyland Paris dal 23 marzo al 16 giugno 2019, inviterà tutti i fan di Marvel con le loro famiglie e i loro amici a unirsi ai più leggendari Supereroi Marvel di sempre, da Captain America a Spider-Man, da Iron Man a Thor e tanti altri!

Stark Expo: Make Way for a Better Tomorrow! Con la partecipazione di Captain Marvel

Dopo il suo debutto cinematografico previsto per il 6 marzo 2019, Captain Marvel farà la sua prima apparizione al Parco Walt Disney Studios durante lo spettacolo Stark Expo: Make Way for a Better Tomorrow!

Tony Stark presenta l’ultima versione della sua invenzione rivoluzionaria – il “Reattore Arc” utile a generare energia verde – sotto la sorveglianza di Vedova Nera, ma attenzione: lo scaltro Loki potrebbe essere dietro l’angolo con un altro dei suoi trucchi! Gli spettatori di questo epico spettacolo si uniranno a Spider-Man e a Thor nella loro missione per combattere Loki, mentre Captain Marvel presterà i suoi poteri alla causa per supportarli. Lo spettacolo, un concentrato di azione, sarà in scena più volte al giorno ai piedi dell’Hollywood Tower Hotel.

Marvel: l’Unione dei Supereroi

Gli aspiranti Supereroi potranno unirsi ai loro beniamini durante lo spettacolare Marvel: l’Unione dei Supereroi, per partecipare alla lotta contro il terribile Thanos. Questo spettacolo, della durata di circa venti minuti, unisce incredibili effetti speciali ai più iconici personaggi dell’Universo Marvel, tra cui Thor, Iron Man, Vedova Nera, Doctor Strange, Black Panther e Spider-Man. Gli ospiti si ritroveranno nel cuore di questa missione mozzafiato, che avrà luogo allo Studio Theater, per assistere ad una storia incredibile che si realizzerà di fronte ai loro occhi.

Guardiani della Galassia: Awesome Dance-Off!

I Guardiani della Galassia avranno bisogno di aiuto per poter portare a termine la loro missione con successo, durante lo spettacolo Guardiani della Galassia: Awesome Dance-Off! Allo show, in scena più volte al giorno nell’area di Production Courtyard, prenderà parte anche Groot, per scatenarsi insieme ai suoi compagni di squadra al ritmo anni ‘80 delle più belle canzoni della saga.

Sull’attenti di fronte all’Eroe degli Eroi: Captain America!

Pancia in dentro, petto in fuori! Gli ospiti potranno incontrare Captain America in persona, per scattare insieme a lui delle foto ricordo davvero eroiche e indimenticabili.

Ancora più Marvel a Disneyland Paris

I fan, le loro famiglie e i loro amici potranno calarsi ancora di più nell’eroica atmosfera della Stagione dei Supereroi Marvel con un Make-Up Eroico, o portare via con sé un po’ dell’azione che si respira al Parco Walt Disney Studios con l’esclusivo merchandise in edizione limitata.

Questo è solo l’inizio di una presenza sempre più costante dei Supereroi Marvel a Disneyland Paris: i piani per la trasformazione del Parco Walt Disney Studios includono infatti tre nuove aree basate sui franchise di Marvel, Star Wars e Frozen, comprendenti nuove attrazioni e intrattenimento dal vivo. Inoltre, il Disney’s Hotel New York è attualmente sottoposto a un incredibile restyling, che nel 2020 gli permetterà di riaprire i battenti come Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel: si tratterà del primo Hotel Disney a omaggiare l’eroico mondo degli Avengers.

A proposito di Captain Marvel

Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel. Il film segue le vicende che portano Carol Danvers a diventare uno degli eroi più potenti dell’universo. Quando una guerra galattica tra due razze aliene raggiunge la Terra, Danvers viene coinvolta nel conflitto insieme a un piccolo gruppo di alleati.

Il film è interpretato da Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace e vede la partecipazione di Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law.

Captain Marvel è prodotto da Kevin Feige e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patricia Whitcher e Stan Lee sono i produttori esecutivi. La storia è scritta da Nicole Perlman e Joe Shrapnel & Anna Waterhouse, mentre la sceneggiatura è firmata da Anna Boden & Ryan Fleck e Geneva Robertson-Dworet e Jac Schaeffer. Captain Marvel arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!