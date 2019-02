tempo di lettura 2'

Da un paio di giorni su Reddit è sorta una questione decisamente faceta che ci ha strappato una risata.

Una questione che ha a che fare con un paradosso che lega Star Wars e l’Universo Cinematografico della Marvel.

Se ben ricordate in Spider-Man: Homecoming viene fatto capire in maniera abbastanza chiara che Peter Parker è sa cosa sia Guerre Stellari. In una scena, una certa Morte Nera LEGO fa una finaccia, tanto per dire.

Insomma, in corti discorsi, i personaggi del film sono a conoscenza che, nel loro mondo, esiste quella serie di film.

Il paradosso viene a crearsi con il sequel della pellicola, Spider-Man: Far From Home, in cui l’Arrampicamuri incontra Nick Fury. Che però ha – benda sull’occhio a parte – delle sembianze che dovrebbero ricordargli quelle di un certo Jedi della Trilogia dei prequel: Mace Windu.

Il fandom si sta divertendo a trovare le risposte più disparate. C’è chi ha teorizzato che Samuel L. Jackson non esiste nel UCM e che il Maestro Jedi è stato interpretato da un altro attore in quell’universo e c’è chi teorizza che Spider-Man and co. non siano a conoscenza dei prequel perché, nella loro dimensione, non esistono.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 5 luglio 2019.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

