tempo di lettura 1'

La produttrice dei film di X-Menha parlato, in occasione di una conferenza della Television Critics Association, della “situazione” di, svelando che se si faranno o meno sarà una decisione della Disney.

Dark Phoenix e New Mutants, in tal senso, sono “salvi” perché già in fase avanzata di produzione. Lo stesso non può dirsi di Gambit, vittima di numerose false partenze, e X-Force, da poco in sviluppo:

La decisione spetta alla Disney. Io lo spero, ma è compito loro. Il problema è che non puoi far uscire troppo film Marvel e di X-Men perché altrimenti si cannibalizzano a vicenda. Ognuno deve essere ben distinto e ci deve essere spazio per il franchise di Avengers. Ci sono già tantissime storie da seguire, e sebbene vogliamo raccontarne di nuove, non puoi farne uscire più di quattro all’anno. La gente potrebbe stancarsi, perciò dobbiamo fare attenzione.

Sullo spin-off di Deadpool, X-Force, ha poi detto:

Vale lo stesso. Ora è tutto nel repertorio della Disney e loro decidono. Almeno sappiamo di essere in buone mani. Tutti hanno lavorato sodo fino ad oggi alla Fox, ma ora tocca alla Disney.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!