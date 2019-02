tempo di lettura 1'

Lo scorso marzo abbiamo appreso che, storica produttrice Pixar di film come Coco e Toy Story 3 ha lasciato il suo ruolo nella compagnia dopo quasi 25 anni di permanenza.

Secondo quanto riportato da Variety sappiamo ora che la Anderson ha appena firmato un accordo pluriennale con il colosso dello streaming Netflix per sviluppare nuovi progetti animati e in live-action sia sul fronte delle serie televisive che su quello di lungometraggi.

Oltre all’Oscar vinto per Coco, la produttrice si è aggiudicata anche un PGA per produttrice dell’anno con Cars e Toy Story 3. Nella sua carriera con la Pixar ha lavorato anche a titoli come Monsters & Co. e A Bug’s Life.

