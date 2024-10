Pixar, Kelsey Mann parla dell'equilibrio tra sequel e film originali e di Inside Out 3: "La gente vuole vedere Riley che cresce"

Pubblicazione: 30 ottobre alle 09:00

Il regista di Inside Out 2, Kelsey Mann, ha parlato con della portata e delle aspettative dei progetti in casa Pixar, alludendo anche ad un potenziale Inside Out 3.

Mann ha specificato che, nonostante i numerosi sequel annunciati, il focus della Pixar non si distoglie dal creare progetti originali, anzi, il trucco é trovare un bilanciamento tra i due tipi di prodotti e fare quello che ci si aspetta: un bel film.

Devo pensare a quello che sapete... perché il numero di sequel e di prodotti originali [in sviluppo] é diverso da quello so. E questo perché conosco tutto quello su cui stiamo lavorando. Quello che facciamo é cercare sempre di trovare un equilibrio. Che si tratti di un sequel o no, per qualsiasi nostro prodotto, quello che cerchiamo di fare é un bel film.

Le persone sono decisamente aperte dall’idea di un altro film, ma vogliono tutti assicurarsi che gli si renda giustizia. Sono tutti curiosi di continuare a seguire la vita di Riley, vogliono vederla crescere, ma per ora non ne abbiamo ancora parlato ufficialmente.

Riguardo, il regista ha ammesso di essere aperto alla possibilità ma che al momento non ci sono idee concrete a riguardo:

Prima di tutto perché il film é appena uscito e io mi sono preso una pausa. Ma spero che tutte le idee che non abbiamo potuto inserire sia nel secondo che nel primo film, trovino una casa un giorno”.