Inside Out 2: debutto da record su Disney+

Pubblicazione: 01 ottobre alle 09:41

Inside Out 2, nuovo film Pixar campione d'incassi al botteghino, è dal 25 settembre disponibile su Disney+ e sono ora disponibili i primi dati sulla sua performance in streaming.

Secondo quanto riporta Variety , la pellicola ha raggiuntoin cinque giorni. Numeri che lo rendono il miglior esordio del 2024 sulla piattaforma e il migliore in generale per un film uscito in sala da Encanto , arrivato in streaming nel dicembre 2021 dopo un magro incasso al botteghino il mese precedente (in un periodo di piena pandemia). Con questi dati, Inside Out 2 si attesta inoltre come miglior debutto in assoluto su Disney+ in Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina.

Con "visualizzazioni", ricordiamo, la compagnia effettua un rapporto tra la quantità totale di tempo guardato per la durata di un episodio.

Uscito al cinema lo scorso giugno, Inside Out 2 è diventato, con 1,7 miliardi complessivi, il più proficuo film d'animazione di tutti i tempi (battendo Frozen 2) nonché attualmente il maggior incasso dell'anno (Deadpool & Wolverine è al momento fermo a 1,3 miliardi). Trovate tutte le informazioni su Inside Out 2 nella nostra scheda.