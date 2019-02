Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel caso ci fossero dubbi, la Hasbro ha confermato ufficialmente cheha aperto un nuovo capitolo della serie di film sui Transformers.

In occasione di una conferenza tenutasi alla Toy Fair, infatti, la società ha confermato che il film di Travis Knight ha dato vita a un nuovo universo narrativo. Un vero e proprio reboot di un franchise che con Transformers: L’Ultimo Cavaliere, uscito il 23 giugno 2017, aveva iniziato a dare segni di cedimento.

A questo punto attendiamo notizie su un eventuale sequel. Il film, scritto da Christina Hodson e diretto da Travis Knight, è arrivato nelle nostre sale il 20 dicembre 2018. A fronte di un budget di 132 milioni di dollari, la pellicola ha incassato in tutto il mondo 460 milioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La sinossi del film:

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…