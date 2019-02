tempo di lettura 1'

Nel 2014 in The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electrovestiva i panni di Felicia Hardy, personaggio che in seguito (con molta probabilità) sarebbe dovuto diventare, ovvero la Gatta Nera.

Ciò purtroppo non è accaduto, ma parlando con Yahoo Movies UK l’attrice ha rivelato nuovamente di essere interessata al personaggio e che gli piacerebbe interpretarlo ancora:

Mi piacerebbe interpretarla di nuovo. È un grande personaggio.

Nel cinecomic del 2014, ricordiamo, Felicia Hardy, entrava in scena nelle vesti di assistente personale di Harry Osborne (Dane Dehaan). Non troppi anni dopo, nel 2017, la Sony aveva messo in sviluppo anche un cinecomic intitolato Silver and Black, un lungometraggio incentrato sui personaggi di Black Cat e Silver Sable.

