tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa è approdato online il nuovo trailer di X-Men: Dark Phoenix che però, lo ricordiamo, non è l’ultimo film dei mutanti Marvel prodotto dalla 20Th Century Fox pre-acquisizione Disney.

In programma c’è anche quello dei Nuovi Mutanti nonostante il suo futuro sia ancora incerto. Il film doveva arrivare al cinema ad aprile 2018, ma era poi stato rimandato al 2 agosto 2019, circa 16 mesi dopo l’uscita inizialmente prevista. Il motivo era che il film di Josh Boone avrebbe avuto bisogno di una serie di riprese aggiuntive dopo dei test screening non molto convincenti (ve ne abbiamo parlato qui).

L’Hollywood Reporter scrive in un aggiornamento che la situazione della pellicola è tutto fuorché chiara. In programma dovrebbero ancora esserci delle riprese aggiuntive, ma colui che dovrebbe decidere quando effettuarle, il regista Josh Boone, non ha pianificato nulla, presumibilmente perché impegnatissimo per L’Ombra dello Scorpione, l’adattamento televisivo del romanzo post-apocalittico scritto da Stephen King che racconta un’epica lotta tra il bene e il male, ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di CBS All Access che lo vedrà nella doppia veste di regista e sceneggiatore.

Sempre l’Hollywood Reporter sostiene che il film dovrebbe comunque vedere la luce del sole anche sotto il “regime Disney” anche se, con tutta probabilità, approderà su Disney+, la piattaforma streaming che verrà inaugurata dalla Casa di Topolino nel corso del 2019.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti…