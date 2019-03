Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Nel pezzo si parla anche – e inevitabilmente – di X-Men: Dark Phoenix e di come l’acquisizione della Fox starebbe ingarbugliando la promozione di quella che è destinata a essere l’ultima pellicola degli X-Men al di fuori dell’Universo Cinematografico della Marvel.

Il team marketing si trova nella sgradevole situazione di dover lavorare a un progetto che potrebbe non vederlo più coinvolto nel momento in cui il film arriverà nelle sale. Ricordiamo che la Disney ha annunciato di aspettarsi che l’acquisizione degli asset entertainment della 21th Century Fox diventi effettiva alle 12:02 del mattino, ora di New York, del 20 marzo e che i licenziamenti fra le due compagnie potrebbero toccare quota 7500 unità.

Già ora, a causa dell’abbandono di alcuni dipendenti storici della compagnia, svariate posizioni all’interno del team creativo di X-Men sarebbero state coperte da consulenti temporanei.

Alcuni executive del marketing Fox, rimasti ovviamente anonimi, avrebbero dichiarato a Vanity Fair:

Sappiamo quando dobbiamo distribuire un trailer, ma non siamo minimamente nei paraggi del dove dovremmo essere a questo punto. È agghiacciante, sarei fuori di testa se fossi un filmmaker.

La cosa non normale è proprio questo elefante nella stanza, il fatto che molte delle persone che stanno lavorando al film non saranno ancora al loro posto quando esordirà in sala.

Nessuno è arrivato qua a spiegarci “Ecco cosa accadrà”. Perché non possono semplicemente dirci che non c’è posto per noi? Perché non possono informarci? Non stiamo lasciando il posto di lavoro perché non abbiamo contribuito a far fare soldi alla compagnia perché abbiamo fatto un pessimo lavoro. Stiamo “lasciando” per colpa del capitalismo.