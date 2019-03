Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione dello stesso botta e risposta tenutosi qualche giorno fa a Pasadena e di cui vi abbiamo già parlato ha alluso anche alle critiche rivolte al suo Batman e nello specifico al suo “lato omicida”.

Il discorso è partito da Watchmen e da come quel film abbia influito tutto il suo lavoro:

Quando qualcuno mi dice: Batman [di Ben Affleck] ha ucciso un uomo, io penso: ‘Ca**o, dite sul serio? Svegliatevi, ca**o’. Quello che intendo dire è che…una volta che avete perso la verginità con questo ca**o di film e mi venite a dire qualcosa come: ‘il mio supereroe non farebbe mai una cosa simile’, io devo rispondere: ‘Siete seri?. È un bel punto di vista pensare che i nostri eroi siano innocenti, che non dicano bugie del ca**o all’America, che non si approprino indebitamente dei soldi delle corporazioni, che non commettano alcuna atrocità. È un bel punto di vista, ma vivete nel fottuto mondo dei sogni.