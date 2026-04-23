Stasera in tv torna il film su Batman che ha cambiato tutto, se non l'hai visto ecco perché dovresti
Scopri la storia segreta di Bruce Wayne prima di diventare Batman: dalla prigione in Bhutan all'addestramento con la Setta delle Ombre in Batman Begins di Nolan.
C'è un Batman prima del Batman, con un uomo spezzato, furioso, imprigionato in una cella sperduta tra le montagne del Bhutan, lontano anni luce dalla sua Gotham City. Ed è proprio da qui che inizia tutto, da questa immagine così lontana dall'iconografia classica del cavaliere oscuro. Christopher Nolan, nel 2005, decide di fare qualcosa che nessuno aveva osato prima: raccontare non il supereroe, ma l'uomo e lo fa con Batman Begins, un film che ha riscritto le regole del genere supereroistico e ha consegnato al cinema un capolavoro di 140 minuti che ancora oggi resiste al tempo, in onda il 23 Aprile 2026 su Canale 20 dalle ore 21:10.La storia di Bruce Wayne parte da una ferita che non si rimargina. L'assassinio dei suoi genitori per mano del criminale Joe Chill segna il ragazzino per sempre, innescando una spirale di rabbia e desiderio di vendetta che lo porterà a vagare per il mondo, dando il via ad un vera propria discesa negli inferi personali, un percorso fatto di violenza, criminalità e ricerca disperata di un senso.
Così torna a Gotham City, non più come il rampollo miliardario viziato che tutti ricordano, ma come un uomo con una missione. Con l'aiuto insostituibile del maggiordomo Alfred Pennyworth, interpretato da un toccante Michael Caine, e dello scienziato Lucius Fox, ruolo che consegna a Morgan Freeman uno dei suoi personaggi più memorabili, Bruce Wayne diventa Batman.
Gotham City in "Batman Begins" non è la città stilizzata e quasi fumettistica di Tim Burton. Si tratta infatti di una metropoli malata, corrotta fino al midollo, dove il crimine organizzato di Carmine Falcone ha infiltrato ogni istituzione. È una città che ha perso la speranza, dove persino la polizia è collusa con i criminali. Solo il sergente James Gordon, interpretato da Gary Oldman, sembra ancora credere nella possibilità di cambiamento. Sarà lui l'alleato cruciale di Batman, il ponte tra il vigilante mascherato e le istituzioni. Ma il vero cattivo non è Falcone. Il nemico principale ha il volto inquietante di Jonathan Crane, alias Spaventapasseri, uno psichiatra corrotto che usa una tossina della paura per terrorizzare le vittime.Segnaliamo inoltre che il successo del film aprì la strada a Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno, completando una trilogia che resta punto di riferimento imprescindibile. Ma Batman Begins conserva qualcosa di unico: è il film delle origini, quello che trasforma la mitologia in carne e sangue, che ci fa credere possibile l'impossibile. È il film che risponde alla domanda fondamentale: perché un uomo ricchissimo, che potrebbe fare qualsiasi cosa con il suo denaro, sceglie di rischiare la vita ogni notte per salvare una città che spesso non sembra volerlo?
La risposta è semplice e devastante insieme: perché quella città è casa sua, perché ha visto morire i suoi genitori e non vuole che nessun altro bambino debba provare lo stesso dolore. Perché la paura può essere trasformata in speranza, e perché alle volte servono simboli più grandi della realtà per cambiare la realtà stessa. Batman non è un eroe nonostante la sua umanità: è un eroe proprio a causa di essa. Se non avete visto ancora il film, oppure volete semplicemente rivederlo per l'ennesima volta, non perdetevelo il 23 Aprile 2026 su Canale 20 dalle ore 21:10.