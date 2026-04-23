Stasera in tv torna il film su Batman che ha cambiato tutto, se non l'hai visto ecco perché dovresti

Pubblicazione: 23 aprile alle 08:30

C'è un Batman prima del Batman, con un uomo spezzato, furioso, imprigionato in una cella sperduta tra le montagne del Bhutan, lontano anni luce dalla sua Gotham City. Ed è proprio da qui che inizia tutto, da questa immagine così lontana dall'iconografia classica del cavaliere oscuro. Christopher Nolan, nel 2005, decide di fare qualcosa che nessuno aveva osato prima: raccontare non il supereroe, ma l'uomo e lo fa con Batman Begins, un film che ha riscritto le regole del genere supereroistico e ha consegnato al cinema un capolavoro di 140 minuti che ancora oggi resiste al tempo, in onda il 23 Aprile 2026 su Canale 20 dalle ore 21:10.

La storia diparte da una ferita che non si rimargina. L'assassinio dei suoi genitori per mano delsegna il ragazzino per sempre, innescandoche lo porterà a vagare per il mondo, dando il via ad un vera propria, un percorso fatto di violenza, criminalità e ricerca disperata di un senso.Così torna a, non più come il rampollo miliardario viziato che tutti ricordano, ma come un uomo con una missione. Con l'aiuto insostituibile del maggiordomo, interpretato da un toccante, e dello scienziato, ruolo che consegna auno dei suoi personaggi più memorabili,

Gotham City in "Batman Begins" non è la città stilizzata e quasi fumettistica di Tim Burton. Si tratta infatti di una metropoli malata, corrotta fino al midollo, dove il crimine organizzato di Carmine Falcone ha infiltrato ogni istituzione. È una città che ha perso la speranza, dove persino la polizia è collusa con i criminali. Solo il sergente James Gordon, interpretato da Gary Oldman, sembra ancora credere nella possibilità di cambiamento. Sarà lui l'alleato cruciale di Batman, il ponte tra il vigilante mascherato e le istituzioni. Ma il vero cattivo non è Falcone. Il nemico principale ha il volto inquietante di Jonathan Crane, alias Spaventapasseri, uno psichiatra corrotto che usa una tossina della paura per terrorizzare le vittime.

Segnaliamo inoltre che il successo del film aprì la strada a, completando una trilogia che resta punto di riferimento imprescindibile. Maconserva qualcosa di unico: è il, quello che trasforma la mitologia in carne e sangue, che. È il film che risponde alla domanda fondamentale: perché un uomo ricchissimo, che potrebbe fare qualsiasi cosa con il suo denaro, sceglie di rischiare la vita ogni notte per

La risposta è semplice e devastante insieme: perché quella città è casa sua, perché ha visto morire i suoi genitori e non vuole che nessun altro bambino debba provare lo stesso dolore. Perché la paura può essere trasformata in speranza, e perché alle volte servono simboli più grandi della realtà per cambiare la realtà stessa. Batman non è un eroe nonostante la sua umanità: è un eroe proprio a causa di essa. Se non avete visto ancora il film, oppure volete semplicemente rivederlo per l'ennesima volta, non perdetevelo il 23 Aprile 2026 su Canale 20 dalle ore 21:10.