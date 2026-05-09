The Batman 2, arriva un nuovo villain (e che ruolo avrà Scarlett Johansson)

Pubblicazione: 09 maggio alle 14:00

Quattro anni dopo l'uscita di The Batman nei cinema e dopo mesi di silenzio quasi totale, Matt Reeves ha rotto il ghiaccio, nel senso più letterale del termine. Il 7 maggio 2026, il regista ha pubblicato su X le prime immagini di The Batman: Part II: due foto della nuova Batmobile durante un camera test, accompagnate dalla didascalia "#SnowTires 🦇". Pneumatici da neve. Gotham si prepara all'inverno. Internet ha impiegato circa trenta secondi a rispondere con una valanga di teorie, tutte convergenti verso lo stesso nome: Mr. Freeze. Nelle stesse ore Reeves ha anche confermato nei commenti che le riprese del sequel sono ufficialmente iniziate, rispondendo a un fan con un secco "Certo che sì!". Dopo l'attesa, il film è realtà, e tutto quello che sappiamo finora vale la pena di essere messo in fila.

La Batmobile nella neve e la teoria su Mr. Freeze

Le immagini pubblicate da Reeves non mostrano attori, non mostrano set, non mostrano nulla di narrativamente rivelatore. Mostrano lo pneumatico posteriore destro e la parte anteriore della Batmobile, avvolta da fiocchi di neve. Eppure sono bastate per scatenare quello che un utente ha già battezzato "un miliardo di post speculativi su Mr. Freeze". L'ambientazione invernale è un indizio narrativo preciso nell'universo di Reeves: il primo film era immerso in una pioggia battente e in un'estetica noir plumbea, il prequel seriale The Penguin aveva mostrato una Gotham devastata dalle inondazioni del finale del film. Il passaggio a un inverno rigido cambia il tono visivo in modo drastico e apre possibilità narrative che il setting estivo o piovoso non avrebbe.

La Batmobile di The Batman: Part II nella neve durante il camera test pubblicato da Matt Reeves su X il 7 maggio 2026

Scarlett Johansson è Gilda Dent: chi è il personaggio

, alias Mr. Freeze, è il villain che la community indica come candidato principale, e Reeves non ha spento le speculazioni: quando un utente ha pubblicato un'immagine fumettistica di Batman nella neve commentando "È il momento", il regista ha risposto con un'emoji a forma di cuore. Non è una conferma, ma non è nemmeno un diniego, ed è esattamente il tipo di comunicazione ambigua che alimenta l'attesa. Reeves aveva già dichiarato in passato di voler trattare Mr. Freeze con un approccio radicalistico e drammatico, lontano dalla versione caricaturale del Batman di Joel Schumacher del 1997 con Arnold Schwarzenegger. Un Victor Fries cupo, tragico, quasi frankesteiniano sarebbe perfettamente compatibile con il tono del suo universo.

Il nome di Scarlett Johansson nel cast era già circolato come "ruolo misterioso di grande portata", ma nelle ultime settimane le indiscrezioni hanno preso una forma più precisa: l'attrice interpreterà Gilda Dent, la moglie del procuratore distrettuale Harvey Dent. Nei fumetti DC, Gilda Dent è un personaggio intimamente legato alla tragedia di Harvey: è la donna che ha amato il procuratore prima che diventasse Due Facce, e la sua storia porta con sé un peso emotivo che il solo nome "Harvey Dent" non riesce a contenere. La scelta di portare Gilda sullo schermo suggerisce che The Batman: Part II vorrà raccontare la caduta di Harvey anche attraverso le relazioni personali che quella caduta distruggerà.

Sebastian Stan è il nuovo Harvey Dent, l'altro grande ingresso del cast confermato. L'alleanza tra Harvey, il commissario James Gordon (Jeffrey Wright) e Batman per smascherare un serial killer e sgominare il crimine organizzato di Gotham è la struttura narrativa di base che i report hanno indicato per il sequel. A completare il quadro familiare dei Dent c'è Charles Dance, il Tywin Lannister di Game of Thrones, nel ruolo di Charles Dent, padre di Harvey.

Il cast al completo: ritorni e nuovi ingressi

Robert Pattinson torna come Bruce Wayne/Batman, e con lui tornano gran parte dei volti del primo film. Jeffrey Wright riprende il commissario Gordon, Andy Serkis è di nuovo Alfred, Colin Farrell torna nei panni di Oz Cobb/Pinguino, fresco del successo della serie omonima. Barry Keoghan è atteso come Joker, anche se la sua presenza non è stata confermata ufficialmente. Rimane in dubbio il ritorno di Paul Dano nei panni dell'Enigmista. Sul versante tecnico, la sceneggiatura è firmata da Reeves insieme a Mattson Tomlin, ma cambia il direttore della fotografia: al posto di Greig Fraser, che aveva vinto l'Oscar per Dune, arriva Erik Messerschmidt, già collaboratore di David Fincher in Mank e The Killer.

Elseworlds e la data di uscita

The Batman: Part II non fa parte del DC Universe di James Gunn e Peter Safran: appartiene alla categoria Elseworlds, una linea di film ambientati in universi paralleli, slegati dalla continuity del DCU. Questo significa che non c'è alcun obbligo di collegamento con Avengers: Doomsday o con il nuovo Superman di Gunn: Reeves ha carta bianca per continuare la propria visione senza dover fare i conti con un universo narrativo più ampio. Il film uscirà negli Stati Uniti il 1° ottobre 2027.