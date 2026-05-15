Reeves rompe il silenzio su The Batman 2: arrivano novità sul cast e un dettaglio che fa già discutere

Pubblicazione: 15 maggio alle 11:37

Dopo mesi di attesa e speculazioni, Matt Reeves ha finalmente iniziato a svelare i dettagli di The Batman - Parte II, il sequel del fortunato film del 2022 che ha rilanciato il Cavaliere Oscuro sul grande schermo con una visione cupa e noir. Il regista ha scelto un approccio particolare per annunciare il cast: mercoledì pomeriggio ha iniziato a pubblicare su X una serie di messaggi di benvenuto accompagnati da GIF tratte dal primo capitolo, rivelando uno per uno gli attori che torneranno a Gotham City.

Le riprese di, segnando l'inizio della produzione di uno dei sequel più attesi degli ultimi anni.e del suo alter ego mascherato, continuando il percorso di un Batman ancora giovane, tormentato e alla ricerca del proprio posto in una città divorata dalla corruzione.

Accanto a lui ritroveremo Jeffrey Wright nei panni del commissario Jim Gordon, alleato fondamentale del vigilante e uno dei pochi uomini onesti rimasti nel dipartimento di polizia di Gotham. Andy Serkis tornerà come Alfred Pennyworth, il fedele maggiordomo e figura paterna per Bruce, il cui rapporto con il protagonista è stato uno degli elementi più toccanti del primo film.

Colin Farrell riprenderà il ruolo di Oz Cobb, meglio conosciuto come il Pinguino, dopo aver approfondito il personaggio nell'acclamata serie HBO The Penguin. Lo show televisivo ha esplorato l'ascesa al potere del criminale dopo l'inondazione di Gotham, trasformandolo da comprimario a figura centrale dell'universo criminale della città. Il suo ritorno nel sequel cinematografico promette di mostrare un Pinguino ancora più potente e pericoloso.

Completano il cast confermato, la nuova sindaca di Gotham eletta alla fine del primo film, e Gil Perez-Abraham come l'agente Martinez, un altro dei pochi poliziotti integri della città che ha collaborato con Batman e Gordon. Ma le sorprese non finiscono qui, visto cheha concluso i suoi annunci di mercoledì promettendo ulteriori rivelazioni per giovedì 14 maggio. Tra questi troviamo, veterano del Marvel Cinematic Universe noto per il ruolo di Bucky Barnes, che ha recentemente confermato il suo coinvolgimento nel franchise DC di Reeves. L'attore ha parlato con entusiasmo del progetto, anche se il personaggio che interpreterà rimane avvolto nel mistero.

Come se non bastasse tutto ciò, ecco anche Scarlett Johansson e Charles Dance, due nomi di peso che circolano da tempo tra i rumor, ma per i quali abbiamo avuto la conferma ufficiale soltanto nelle scorse ore. Aggiungiamo comunque che il 7 maggio Reeves aveva già stuzzicato i fan condividendo un primo sguardo dietro le quinte di The Batman - Parte II, mostrando test di produzione con la Batmobile. Attraverso quell'aggiornamento è emerso un dettaglio importante: il sequel sarà ambientato durante l'inverno, un cambio di atmosfera rispetto al primo capitolo che aggiunge ulteriore cupezza visiva al progetto.

Il film del 2022 si era concluso con Gotham allagata dopo gli eventi catastrofici orchestrati dall'Enigmista, lasciando la città in ginocchio e Batman alle prese con una nuova consapevolezza del suo ruolo. Non più solo simbolo di vendetta, ma faro di speranza per una popolazione disperata. Da lì è nata la serie su Oz Cobb, che ha mostrato come i criminali abbiano approfittato del caos per riorganizzare i propri imperi.

Le teorie su cosa racconterà The Batman - Parte II abbondano. Alcuni ipotizzano l'arrivo di villain iconici come Mr. Freeze, perfetto per un'ambientazione invernale, altri sperano di vedere Dick Grayson e l'introduzione di Robin. Quel che è certo è che il film esplorerà nuovi territori emotivi e narrativi per la versione di Reeves del personaggio.

Are you ready, my friend...? 🦇 pic.twitter.com/xrHoHJ3BEV — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 13, 2026

The Batman - Parte II farà parte del banner Elseworlds di DC Studios, il che significa che esisterà in un universo separato dal DC Universe principale guidato da James Gunn. Quest'ultimo avrà il suo Batman, mentre Pattinson continuerà a incarnare una versione autonoma e distintiva del Cavaliere Oscuro. Una scelta che permette a entrambe le visioni creative di coesistere senza vincoli narrativi, ma che inevitabilmente sta già facendo discutere i fan.

Nel frattempo, il DC Universe di Gunn sta prendendo forma con Man of Tomorrow, sequel di Superman attualmente in produzione ad Atlanta, Georgia. David Corenswet riprenderà il ruolo dell'Uomo d'Acciaio, mentre Nicholas Hoult tornerà come Lex Luthor. Due universi DC paralleli, due approcci diversi: uno cupo e radicato nel crime drama, l'altro più luminoso ed ottimista.

We meet again, my friend... 🦇 pic.twitter.com/YxYcHkuFN0 — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 13, 2026

The Batman - Parte II arriverà nelle sale il 1° ottobre 2027, quasi cinque anni e mezzo dopo il primo capitolo. Un'attesa lunga, ma che Reeves sta usando per costruire qualcosa di ambizioso: non più soltanto un film, ma un vero e proprio universo narrativo stratificato che si estende in grado di estendersi a cinema e televisione, offrendo al pubblico una Gotham City complessa, vissuta, piena di pioggia ed indimenticabile.