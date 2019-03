tempo di lettura 1'

In un articolo dedicato al futuro professionale dipubblicato dall’Hollywood Reporter si legge che l’attore ha ricevuto in regalo dai Marvel Studios lo scudo di. L’oggetto di scena però non basta, perché l’interprete di Steve Rogers intende chiedere anche il costume (anche se non è chiaro quale delle tante versioni).

“Chiederò il costume intero” ha spiegato. “Non l’ho mai chiesto. A [Chris] Hemsworth l’hanno dato, e anche io voglio il costume intero“.

L’articolo precisa inoltre che dopo l’addio a Captain America, e nonostante già diversi progetti da attore in cantiere, Evans vuole investire anche nei progetti da regista dopo aver diretto Before We Go nel 2015.

Chris Evans tornerà nei panni di Captain America in Avengers: Endgame, dal 24 aprile al cinema.

Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.